La recette de salade de pâtes aux légumes grillés et feta pour 6 personnes à moins de 3 euros

Pasta salad méditerranéenne aux légumes grillés

Cette pasta salad méditerranéenne aux légumes grillés et feta capture tous les parfums du Sud dans un plat rafraîchissant ! Avec ses pâtes al dente, ses légumes grillés gorgés de soleil et sa feta onctueuse, cette salade complète se déguste froide et se bonifie même avec le temps donc vous pourrez la préparer en avance. Parfaite pour les repas estivaux, les pique-niques ou les déjeuners au bureau sur le pouce, elle constitue un vrai repas équilibré. Une recette méditerranéenne authentique qui évoque les vacances à chaque bouchée ! Et tellement simple à faire chez vous... Vous allez l'adorer !

Recette Pasta salad méditerranéenne aux légumes grillés

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de pâtes courtes (penne ou fusilli)
  • 2 courgettes
  • 2 aubergines
  • 3 poivrons (vert, jaune, rouge)
  • 250 g de tomates cerises
  • 200 g de feta
  • 100 g de olives noires dénoyautées
  • 100 g de pignons de pin
  • 1 bouquet de basilic frais
  • 100 g de roquette
  • Pour la vinaigrette :
  • 6 c. à soupe de huile d'olive
  • 3 c. à soupe de vinaigre balsamique
  • 2 c. à soupe de jus de citron
  • 2 gousses d'ail hachées
  • 1 c. à café de origan séché
  • 1 c. à café de thym
  • sel, poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C ou allumer la plancha.
2
Couper tous les légumes (sauf les tomates cerises) en petits cubes. Les disposer sur une plaque et arroser avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Saler, poivrer et enfourner 25 à 30 minutes, ils doivent être tendres.
3
Pendant ce temps, faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet. Égoutter et rincer à l'eau froide pour les faire refroidir complètement.
4
Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette.
5
Dans un grand saladier, mélanger les pâtes froides avec la moitié de la vinaigrette. Ajouter les légumes grillés et mélanger.
6
Ajouter les tomates cerises coupées en deux, les olives et les pignons de pin. Terminer avec la feta émiettée, le basilic ciselée et la roquette.
7
Arroser avec le reste de vinaigrette et bien mélanger. Servir bien frais !
