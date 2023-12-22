Voici la recette de sangria au champagne parfaite pour les fêtes de fin d'année !

Pour trinquer (avec modération) autour d'un cocktail festif et facile à réaliser, cette sangria de Noël est idéale ! Avec ses quelques fruits, ses épices et son champagne pour un côté royal, vous allez adorer.
À la recherche d'une recette de cocktail à servir à vos convives pour les fêtes de fin d'année ? Découvrez cette sangria de Noël très royale ! Clémentines, framboises, épices (anis étoilé, cannelle…), jus d'orange et de canneberge, vodka et champagne, il n'y a rien à faire pour déguster ce cocktail festif. On mélange tout et on sert bien frais, c'est tout ! Si vous souhaitez siroter une boisson plus exotique, ce punch pétillant au rhum et à l'ananas va devenir votre cocktail préféré.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Ingrédients
- 3 clémentines ou mandarines
- 1 citron jaune non traité
- 250 g de framboises surgelées
- 1 anis étoilé
- 2 clous de girofle
- 2 bâtons de cannelle
- 75 cl de jus d'orange
- 50 cl de jus de canneberge
- 37,5 cl de vodka
- 75 cl de champagne
- glaçons
Préparation
1
Dans un grand saladier, déposer les quartiers de clémentines, le citron coupé en tranches et les framboises.
2
Ajouter les épices (anis étoilé, clous de girofle et cannelle) puis verser le jus d'orange, le jus de canneberge et la vodka. Mélanger et laisser reposer au frais pendant au moins 4 heures.
3
Avant de servir, verser le champagne et ajouter des glaçons. Déguster bien frais !