Recette spéciale dîner facile et à rapide pour 2 : le saumon croustillant au sésame et son riz parfumé

Ce saumon croustillant au sésame accompagné d'un riz coco-citronnelle est un plat simple et parfum inspiré de la cuisine asiatique. Ultra-rapide à préparer, il combine le fondant du saumon et le croquant du sésame avec un riz délicatement parfumé. C'est une recette vraiment équilibrée, tendance et idéale pour un dîner en semaine à deux. Alors, prêts à voyager sans quitter votre cuisine ?

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pavés de saumon
  • 3 c. à soupe de Graines de sésame
  • 1 c. à soupe de sauce soja
  • 1 c. à café de miel
  • 1 tasse de riz
  • 20 cl de lait de coco
  • 1 tige de citronnelle
  • sel, poivre

Préparation

1
Mélanger la sauce soja et le miel puis badigeonner les pavés de saumon avec cette marinade.
2
Recouvrir entière de graines de sésame puis faire cuire à la poêle avec un peu d'huile pendant 3 à 4 minutes de chaque côté.
3
Rincer le riz puis le faire cuire dans le lait de coco avec la tige de citronnelle fendue en deux et un peu d'eau.
4
Servir le riz avec le saumon croustillant !
Facile Rapide Recette express Poisson Cuisine du monde
