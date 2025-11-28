Recette spéciale dîner facile et à rapide pour 2 : le saumon croustillant au sésame et son riz parfumé

Ce saumon croustillant au sésame accompagné d'un riz coco-citronnelle est un plat simple et parfum inspiré de la cuisine asiatique. Ultra-rapide à préparer, il combine le fondant du saumon et le croquant du sésame avec un riz délicatement parfumé. C'est une recette vraiment équilibrée, tendance et idéale pour un dîner en semaine à deux. Alors, prêts à voyager sans quitter votre cuisine ?
Recette Saumon croustillant au sésame et riz coco-citronnelle
Ingrédients
- 2 pavés de saumon
- 3 c. à soupe de Graines de sésame
- 1 c. à soupe de sauce soja
- 1 c. à café de miel
- 1 tasse de riz
- 20 cl de lait de coco
- 1 tige de citronnelle
- sel, poivre
Préparation
1
Mélanger la sauce soja et le miel puis badigeonner les pavés de saumon avec cette marinade.
2
Recouvrir entière de graines de sésame puis faire cuire à la poêle avec un peu d'huile pendant 3 à 4 minutes de chaque côté.
3
Rincer le riz puis le faire cuire dans le lait de coco avec la tige de citronnelle fendue en deux et un peu d'eau.
4
Servir le riz avec le saumon croustillant !