Recette facile de ramen maison au poulet croustillant pour 2 personnes

Ce ramen express au miso est la recette idéale pour un dîner réconfortant et plein de saveurs. Prêt en moins de 25 minutes, il combine un bouillon parfumé, des champignons shiitakés et un poulet croustillant irrésistible ! Cette version simple et rapide du ramen maison permet de se faire plaisir sans passer des heures en cuisine. Parfait pour un repas d'automne délicieux et tendance, il est complet et équilibré. Vous pourrez même ajouter un œuf mariné pour plus de gourmandise !
Recette Soupe de ramen express au poulet croustillant
Ingrédients
- 2 filets de poulet
- 2 portions de nouilles ramen
- 2 c. à soupe de pâte miso
- 1 l de bouillon de volaille
- 150 g de champignons shiitakés
- 1 gousse d'ail
- 1 c. à soupe de sauce soja
- 1 c. à soupe de huile de sésame
- 1 c. à café de gingembre râpé
Préparation
1
Faire revenir les filets de poulet dans une poêle avec un peu de matière grasse jusqu'à ce que la peau soit bien croustillante. Saler, poivrer et réserver.
2
Dans une casserole, faire revenir le gingembre râpé et la gousse d'ail hachée avec l'huile de sésame. Ajouter les champignons émincés et laisser dorer 2 à 3 minutes.
3
Verser le bouillon de volaille, la pâte miso et la sauce soja. Mélanger pour dissoudre la pâte miso.
4
Ajouter les nouilles ramen et laisser cuire le temps indiqué sur le paquet.
5
Servir les nouilles et le bouillon dans deux grands bols puis déposer le poulet coupé en tranches.
6
Ajouter quelques toppings (cébette, graines de sésame, oeuf mariné...) et déguster aussitôt.