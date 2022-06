Les saveurs de cette tarte aux nectarines parfumée au romarin vous transporteront en vacances...

Invitez le soleil et l'air du sud dans vos assiettes avec la très gourmande tarte aux nectarines et au romarin ! C'est un pur délice qui sent bon les vacances…

Saviez-vous que le romarin se mariait à merveille avec certains fruits d'été ? Eh oui ! Après les abricots rôtis au miel et au romarin, on vous propose de tester la délicieuse tarte aux nectarines parfumée au romarin ! Un dessert aux airs du sud tout simplement irrésistible… D'autres aromates tels que le thym s'utilisent également en pâtisserie, la preuve avec ces tartelettes très fraîches et sans cuisson aux zestes d'orange et aux noisettes. Craquez pour le crumble fruité aux nectarines et aux pêches cet été, vos papilles vont l'adorer !