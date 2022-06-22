Les saveurs de cette tarte aux nectarines parfumée au romarin vous transporteront en vacances...

Invitez le soleil et l'air du sud dans vos assiettes avec la très gourmande tarte aux nectarines et au romarin ! C'est un pur délice qui sent bon les vacances…
Saviez-vous que le romarin se mariait à merveille avec certains fruits d'été ? Eh oui ! Après les abricots rôtis au miel et au romarin, on vous propose de tester la délicieuse tarte aux nectarines parfumée au romarin ! Un dessert aux airs du sud tout simplement irrésistible… D'autres aromates tels que le thym s'utilisent également en pâtisserie, la preuve avec ces tartelettes très fraîches et sans cuisson aux zestes d'orange et aux noisettes. Craquez pour le crumble fruité aux nectarines et aux pêches cet été, vos papilles vont l'adorer !
Recette Tarte aux nectarines et au romarin
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée pur beurre
- 50 g de poudre d'amande
- 2 c. à soupe de cassonade
- 6 nectarines
- 2 c. à soupe de miel de romarin
- 15 g de beurre
- 2 branches de romarin
- sucre glace
Préparation
1
Dérouler la pâte feuilletée dans un moule à tarte. Mélanger la poudre d'amande et 1 cuillère à soupe de cassonade puis saupoudrer ce mélanger sur le fond de tarte.
2
Laver les nectarines, retirer le noyau et les tailler en tranches fines sans les peler. Les disposer sur le fond de tarte en rosace en les serrant bien.
3
Badigeonner 1 cuillère à soupe de miel de romarin par-dessus, saupoudrer du reste de cassonade et répartir le beurre coupé en petits morceaux partout. Parsemer de brins de romarin.
4
Enfourner 20 à 25 minutes à 180°C pour que la tarte aux nectarines soit bien dorée. À la sortie du four, arroser la tarte avec le reste de miel de romarin et saupoudrer de sucre glace avant de déguster !