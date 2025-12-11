Tatin de poires et chocolat blanc : la tarte renversée originale et gourmande

Tarte tatin aux poires et chocolat blanc

Cette tarte tatin aux poires et chocolat blanc revisite le célèbre dessert en version encore plus gourmande ! Les poires caramélisées se marient au fondant du chocolat blanc pour un résultat chic et délicat. Facile à préparer, cette tarte tatin est idéale pour un repas de fête ou une envie de dessert d'hiver. C'est une recette élégante, simple et pleine de douceur.

Recette Tarte tatin aux poires et chocolat blanc

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 poires
  • 80 g de beurre
  • 80 g de sucre
  • 100 g de chocolat blanc
  • 1 pâte feuilletée

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Faire caraméliser le beurre et le sucre dans une poêle.
3
Ajouter les poires épluchées et coupées en quartiers et laisser cuire 10 minutes.
4
Verser les poires avec le caramel dans un moule à tarte. Ajouter le chocolat blanc en morceaux et recouvrir avec la pâte feuilletée. Rentrer les bords à l'intérieur puis piquer avec une fourchette.
5
Enfourner 25 à 30 minutes. Démouler aussitôt en retournant la tarte tatin dans une assiette ou un plat de service.
6
Déguster froid ou tiède.
TarteFruitsDessert facileDessert aux fruitsFacileRapideRepas de fêteHiver
