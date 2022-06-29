Cette tarte aux pêches servie avec une chantilly au basilic est très gourmande, à tester de toute urgence

Pour un dessert rafraîchissant et original, comblez vos papilles avec une tarte aux pêches blanches accompagnée d'une chantilly au basilic. C'est LE dessert de l'été !
Pour sublimer votre prochaine tarte aux pêches (ou aux nectarines), on vous conseille de la servir avec une chantilly au basilic. Un mélange de saveurs original mais si délicieux pour l'été, vous allez vite devenir addict ! La douceur des pêches blanches légèrement caramélisées et la puissance aromatique du basilic font vraiment la paire. Profitez de la belle saison des pêches pour réaliser un cheesecake ultra-gourmand qui vous donnera la pêche pour le goûter ! On vous sert un petit smoothie aux pêches et abricots avec ça ?
Recette Tarte aux pêches et chantilly au basilic
Ingrédients
- 30 cl de crème liquide entière 30% MG
- 20 Feuilles de basilic
- 1 pâte feuilletée
- 500 g de pêches blanches
- 1 sachet de sucre vanillé
- 30 g de beurre
Préparation
1
Porter la crème liquide à ébullition avec les feuilles de basilic bien lavées afin de l'infuser. Laisser refroidir puis placer au frais pendant plusieurs heures pour monter la chantilly facilement par la suite.
2
Dérouler la pâte feuilletée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
3
Laver les pêches puis les détailler en fines lamelles. Les disposer en rosace sur la pâte feuilletée et saupoudrer de sucre vanillé. Ajouter quelques morceaux de beurre un peu partout puis enfourner 20 à 25 minutes à 180°C jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée.
4
Monter la crème liquide infusée au basilic en chantilly bien ferme et servir avec la tarte aux pêches tiède ou froide !
L'astuce du chef
Placer le bol et les batteurs quelques heures avant au congélateur pour monter la chantilly plus facilement.