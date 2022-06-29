Cette tarte aux pêches servie avec une chantilly au basilic est très gourmande, à tester de toute urgence

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux pêches et chantilly au basilic

Pour un dessert rafraîchissant et original, comblez vos papilles avec une tarte aux pêches blanches accompagnée d'une chantilly au basilic. C'est LE dessert de l'été !

Pour sublimer votre prochaine tarte aux pêches (ou aux nectarines), on vous conseille de la servir avec une chantilly au basilic. Un mélange de saveurs original mais si délicieux pour l'été, vous allez vite devenir addict ! La douceur des pêches blanches légèrement caramélisées et la puissance aromatique du basilic font vraiment la paire. Profitez de la belle saison des pêches pour réaliser un cheesecake ultra-gourmand qui vous donnera la pêche pour le goûter ! On vous sert un petit smoothie aux pêches et abricots avec ça ?

Recette Tarte aux pêches et chantilly au basilic

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 cl de crème liquide entière 30% MG
  • 20 Feuilles de basilic
  • 1 pâte feuilletée
  • 500 g de pêches blanches
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 30 g de beurre

Préparation

1
Porter la crème liquide à ébullition avec les feuilles de basilic bien lavées afin de l'infuser. Laisser refroidir puis placer au frais pendant plusieurs heures pour monter la chantilly facilement par la suite.
2
Dérouler la pâte feuilletée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
3
Laver les pêches puis les détailler en fines lamelles. Les disposer en rosace sur la pâte feuilletée et saupoudrer de sucre vanillé. Ajouter quelques morceaux de beurre un peu partout puis enfourner 20 à 25 minutes à 180°C jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée.
4
Monter la crème liquide infusée au basilic en chantilly bien ferme et servir avec la tarte aux pêches tiède ou froide !
L'astuce du chef
Placer le bol et les batteurs quelques heures avant au congélateur pour monter la chantilly plus facilement.
Tarte
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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