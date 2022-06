Cette tarte aux pêches servie avec une chantilly au basilic est très gourmande, à tester de toute urgence

Pour un dessert rafraîchissant et original, comblez vos papilles avec une tarte aux pêches blanches accompagnée d'une chantilly au basilic. C'est LE dessert de l'été !

Pour sublimer votre prochaine tarte aux pêches (ou aux nectarines), on vous conseille de la servir avec une chantilly au basilic. Un mélange de saveurs original mais si délicieux pour l'été, vous allez vite devenir addict ! La douceur des pêches blanches légèrement caramélisées et la puissance aromatique du basilic font vraiment la paire. Profitez de la belle saison des pêches pour réaliser un cheesecake ultra-gourmand qui vous donnera la pêche pour le goûter ! On vous sert un petit smoothie aux pêches et abricots avec ça ?