La recette de tiramisu léger aux fraises et mascarpone sans oeuf (facile et rapide)

Ce tiramisu aux fraises sans œuf revisite le célèbre dessert italien en version plus légère et estivale ! En remplaçant les œufs crus par une crème au mascarpone allégée, cette recette express conserve tout de même l'onctuosité du tiramisu traditionnel. Les fraises apportent une note acidulée qui équilibre parfaitement la richesse du mascarpone. Ce dessert gourmand prêt en 15 minutes et sans cuisson peut se réaliser très facilement à l'avance pour un repas en famille ou entre amis. Pensez à ajouter quelques feuilles de menthe pour encore plus de fraîcheur à la dégustation.
Recette Tiramisu aux fraises express (sans oeuf)
Ingrédients
- 500 g de fraises fraîches
- 250 g de mascarpone
- 200 g de fromage blanc
- 100 g de sucre glace
- 300 ml de café refroidi
- 3 c. à soupe de liqueur ou sirop de fraise
- 30 biscuits à la cuillère
- 2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
Préparation
1
Laver et équeuter les fraises. Les couper en petits dés en réservant les plus jolies pour la décoration.
2
Battre le mascarpone et le fromage jusqu'à ce que le mélange soit lisse.
3
Ajouter le sucre glace petit à petit en fouettant jusqu'à obtenir une crème lisse et ferme.
4
Incorporer les dés de fraises.
5
Dans un grand bol ou une assiette creuse, mélanger le café refroidi et la liqueur (ou sirop) de fraise.
6
Tremper les biscuits dans cette préparation et déposer une première couche au fond d'un moule rectangulaire. Recouvrir avec la crème aux fraises.
7
Répéter l'opération : couche de biscuits imbibés et couche de crème. Lisser la surface avec une spatule.
8
Laisser prendre au frais pendant au moins 2 heures (idéalement 4 heures ou une nuit).
9
Avant de servir, saupoudrer de cacao et décorer avec les fraises restantes et des feuilles de menthe fraîche.