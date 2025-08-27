Le burger veggie maison : l'alternative végétarienne TRÈS gourmande (et sauce secrète)

Burger végétarien aux légumes

Ce burger végétarien aux légumes grillés prouve que le veggie est tout autant (voire plus) savoureux que les versions classiques ! Cette recette de burger veggie met en valeur les légumes d'été grillés dans un pain moelleux avec des condiments gourmands. Ce plat végétarien, parfait pour régaler les papilles de toute la famille, constitue une option saine et délicieuse pour vos repas. Bien sûr, rien ne vous empêche de choisir une autre sauce mais on vous garantit que celle-ci est irrésistible !

Recette Burger végétarien aux légumes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pains à burger
  • 1 grosse aubergine
  • 2 courgettes
  • 2 tomates
  • 1 poivron rouge
  • 4 tranches de fromage
  • roquette
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de pesto
  • 4 c. à soupe de mayonnaise
  • 1 avocat
  • sel, poivre, herbes de Provence

Préparation

1
Couper l'aubergine et les courgettes en tranches d'1 cm. Couper le poivron en lamelles et déposer tous les légumes sur une plaque recouverte de papier cuisson.
2
Arroser d'huile d'olive et assaisonner de sel, poivre et herbes de Provence. Enfourner 15 minutes à 200°C en remuant à mi-cuisson.
3
Mélanger la mayonnaise et le pesto. À côté, écraser l'avocat et l'arroser de jus de citron pour qu'il ne noircisse pas.
4
Faire griller les pains à burger.
5
Tartiner le pain du bas avec la sauce et ajouter les légumes grillés. Disposer une tranche de tomate, de la roquette, de la purée d'avocat et terminer avec une tranche de fromage.
6
Remettre un peu de sauce s'il en reste, refermer le burger et déguster aussitôt !
