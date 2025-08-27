Le burger veggie maison : l'alternative végétarienne TRÈS gourmande (et sauce secrète)

Par Célia Papaïx
·Publié le 27/08/2025 à 10:00
Ce burger végétarien aux légumes grillés prouve que le veggie est tout autant (voire plus) savoureux que les versions classiques ! Cette recette de burger veggie met en valeur les légumes d'été grillés dans un pain moelleux avec des condiments gourmands. Ce plat végétarien, parfait pour régaler les papilles de toute la famille, constitue une option saine et délicieuse pour vos repas. Bien sûr, rien ne vous empêche de choisir une autre sauce mais on vous garantit que celle-ci est irrésistible !