Comment faire un crumble aux pommes rapide et délicieux ? La recette secrète prête en 20 minutes

L'automne arrive et les pommes sont à leur apogée ! Découvrez cette recette de crumble aux pommes express, un dessert gourmand et réconfortant prêt en seulement 20 minutes. Parfait pour les familles pressées qui ne veulent pas faire l'impasse sur le fait-maison, ce crumble aux pommes et miel séduira petits et grands avec sa texture croustillante et son goût authentique. Une recette simple, économique et de saison qui transformera vos dimanches en moments de pur bonheur ! À déguster encore un peu tiède avec de la glace vanille, le crumble aux pommes et miel est simplement irrésistible.

Crumble aux pommes et miel express

6
00:10
00:20
Facile

Ingrédients

  • 6 pommes moyennes (Gala ou Golden)
  • 150 g de farine
  • 100 g de beurre froid
  • 80 g de cassonade
  • 2 c. à soupe de miel
  • 1 c. à café de cannelle (ou vanille)
  • 50 g de poudre d'amande
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Éplucher et couper les pommes en quartiers. Les disposer dans un plat à gratin beurré et arroser de miel.
3
Dans un saladier, mélanger la farine, la cassonade, la poudre d'amande, la cannelle et le sel. Ajouter le beurre froid coupé en dés.
4
Pétrir du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
5
Répartir le crumble sur les pommes puis enfourner 20 minutes pour qu'il soit bien doré.
6
Servir tiède ou froid !
