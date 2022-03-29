Fondant et moelleux, ce gâteau de patates douces est ultra-savoureux !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau de patates douces

Vos papilles vont voyager avec les arômes exotiques de ce dessert. Doux et réconfortant, ce cake aux patates douces va vous faire chavirer à coup sûr !

La patate douce fait partie des féculents les moins caloriques. Son côté sucré ravit nos papilles à chaque bouchée dans de nombreuses recettes. Des plus gourmandes croquettes au cheddar en passant par les originaux gnocchis aux patates douces, c'est un festival de saveurs ! Mais la patate douce peut aussi se cuisiner dans des desserts. Aujourd'hui, on vous partage une recette de cake aux patates douces très exotique ! On peut le napper de chocolat pour encore plus de gourmandise (on ne juge pas…). Faites-vous plaisir avec ce renversant brownie à la patate douce !

Recette Gâteau de patates douces

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de patates douces
  • 30 ml de huile neutre
  • 30 ml de rhum
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • 3 jaunes d'oeufs
  • 90 g de sucre
  • 1 sachet sucre vanillé
  • 100 g de farine
  • coulis de chocolat

Préparation

1
Peler, couper en cubes et faire cuire les patates douces à l'eau ou à la vapeur. Une fois cuites, les réduire en purée fine.
2
Verser l'huile, le rhum et l'extrait de vanille et bien remuer. Ajouter les jaunes d'oeufs un à un en mélangeant entre chaque ajout.
3
Incorporer le sucre, le sucre vanillé et la farine et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
4
Verser la pâte dans un moule à cake graissé et enfourner 35 à 40 minutes à 200°C. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau.
5
Laisser refroidir puis réserver au frais jusqu'à la dégustation. Servir avec du coulis de chocolat et des copeaux de chocolat pour encore plus de gourmandise.
L'astuce du chef
Conserver ce gâteau de patates douces au frais mais le laisser reposer 15 minutes à température ambiante avant de le déguster pour profiter de toutes ses saveurs !
Gâteau
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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