Fondant et moelleux, ce gâteau de patates douces est ultra-savoureux !

Vos papilles vont voyager avec les arômes exotiques de ce dessert. Doux et réconfortant, ce cake aux patates douces va vous faire chavirer à coup sûr !

La patate douce fait partie des féculents les moins caloriques. Son côté sucré ravit nos papilles à chaque bouchée dans de nombreuses recettes. Des plus gourmandes croquettes au cheddar en passant par les originaux gnocchis aux patates douces, c'est un festival de saveurs ! Mais la patate douce peut aussi se cuisiner dans des desserts. Aujourd'hui, on vous partage une recette de cake aux patates douces très exotique ! On peut le napper de chocolat pour encore plus de gourmandise (on ne juge pas…). Faites-vous plaisir avec ce renversant brownie à la patate douce !