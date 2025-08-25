Comment faire un gazpacho de tomates ? La recette espagnole traditionnelle pour 4 personnes

Par Célia Papaïx
·Publié le 25/08/2025 à 10:00
Ce gazpacho (ou gaspacho) de tomates aux herbes fraîches est LA soupe froide parfaite pour se rafraîchir lors des journées chaudes d'été ! Cette recette authentique se prépare en seulement 15 minutes et met en valeur les tomates gorgées de soleil de fin d'été. C'est une soupe froide espagnole aux herbes aromatiques qui constitue une entrée légère et vitaminée et qui plaira à coup sûr à toute la famille. N'hésitez pas à la présenter en version «mini» pour l'apéro, vos convives vont se régaler !