Comment faire un gazpacho de tomates ? La recette espagnole traditionnelle pour 4 personnes

Gazpacho de tomates aux herbes fraîches

Ce gazpacho (ou gaspacho) de tomates aux herbes fraîches est LA soupe froide parfaite pour se rafraîchir lors des journées chaudes d'été ! Cette recette authentique se prépare en seulement 15 minutes et met en valeur les tomates gorgées de soleil de fin d'été. C'est une soupe froide espagnole aux herbes aromatiques qui constitue une entrée légère et vitaminée et qui plaira à coup sûr à toute la famille. N'hésitez pas à la présenter en version «mini» pour l'apéro, vos convives vont se régaler !

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de tomates mûres
  • 1/2 concombre
  • 1/2 poivron rouge
  • 1 petit oignon rouge
  • 2 gousses d'ail
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de vinaigre de Xérès
  • basilic frais
  • persil plat
  • sel, poivre

Préparation

1
Tailler une petite croix sous les tomates puis les plonger dans de l'eau bouillante pendant 1 minute.
2
Les plonger ensuite dans de l'eau froide avant de les peler et les épépiner.
3
Peler le concombre et le poivron.
4
Couper grossièrement les tomates, le concombre, le poivron, l'oignon rouge et les gousses d'ail. Débarrasser le tout dans un blender
5
Mixer avec l'huile d'olive et le vinaigre jusqu'à l'obtention d'une texture bien lisse.
6
Saler, poivrer et ajouter les herbes fraîches ciselées. Mixer de nouveau avant de réfrigérer 2 heures minimum.
7
Servir bien frais avec des croûtons de pain grillé et un filet d'huile d'olive.
Soupe froide Légumes été Végétarien Facile Rapide
