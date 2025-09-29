Comment préparer un délicieux pesto de pistache en quelques minutes

Envie de changer du traditionnel pesto au basilic ? Découvrez notre recette simple et rapide de pesto de pistache maison ! Onctueux, parfumé et légèrement croquant, ce pesto apporte une touche d'originalité à vos plats. Parfait pour accompagner des pâtes fraîches, relever une salade, garnir des toasts ou même servir de base à une pizza, le pesto de pistache est une alternative savoureuse qui séduira tous les gourmands. Avec seulement quelques ingrédients et en moins de 10 minutes, vous obtiendrez une sauce italienne pleine de caractère, idéale pour surprendre vos invités !

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de pistaches émondées non salées
  • 50 g de parmesan râpé
  • 1 gousse d'ail
  • 10 cl de huile d'olive extra vierge
  • 1 petit bouquet de basilic frais (facultatif)
  • 1/2 jus de citron
  • sel, poivre

Préparation

1
Torréfier les pistaches quelques minutes au four ou à la poêle et laisser refroidir.
2
Dans un mixeur, déposer les pistaches émondées, le parmesan, la gousse d'ail épluchée et le basilic. Verser l'huile d'olive et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse.
3
Assaisonner de jus de citron, sel et poivre (au goût) et bien mélanger. Goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin.
4
Conserver le pesto de pistache dans un petit pot avec un filet d'huile d'olive (environ une semaine au frais).
Cuisine italienne Cuisine du monde Facile Rapide
