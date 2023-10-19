Voici des pommes de terre au four avec du parmesan, c'est ultra-facile à faire et trop bon !

Une recette où il n'y a (presque) rien à faire ! Les pommes de terre rôties au four au parmesan sont idéales pour accompagner une viande ou un poisson. Vos papilles vont fondre de plaisir !
Vous cherchez une idée d'accompagnement pour votre poulet rôti ? Découvrez ces pommes de terre au four au parmesan, c'est super facile et rapide à préparer ! Elles sont à la fois fondantes et croustillantes avec leur «croûte» de parmesan. Vous n'avez plus qu'à varier les plaisirs avec les épices de votre choix : piment, herbes de Provence, origan séché, thym séché… On se régale ! Vous pourrez également les proposer pour l'apéro, à picorer avec une sauce bien gourmande.
Recette Pommes de terre au parmesan au four
Ingrédients
- 100 g de parmesan
- Herbes de Provence
- 1 kg de pommes de terre grenaille
- huile d'olive
- sel
Préparation
1
Sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson, saupoudrer le parmesan râpé sur toute la surface. Parsemer d'herbes de Provence.
2
Laver, sécher et couper en deux les pommes de terre grenaille. Les déposer sur le parmesan (côté bombé en haut).
3
Arroser généreusement d'huile d'olive et saler.
4
Enfourner 35 à 40 minutes dans un four préchauffé à 190°C.