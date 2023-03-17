Cuisinez des cuisses de poulet à la moutarde, une recette tendre, gourmande et très facile à faire !

Pour un dîner sans prise de tête, voici une recette de poulet à la moutarde à adopter de toute urgence !
Laissez mariner vos cuisses de poulet avec de la moutarde et du paprika pour une dégustation pleine de saveurs. On vous conseille vivement de préparer votre moutarde maison, votre plat n'en sera que meilleur ! Vous pouvez accompagner ces cuisses de poulet à la moutarde avec des pâtes, du riz ou même des pommes de terre rôties. Pour changer de viande, voici une recette de rôti de porc à la moutarde, c'est un vrai délice !
Recette Poulet à la moutarde
Ingrédients
- 2 gousses d'ail
- 1 petit oignon
- 2 c. à soupe de moutarde
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de paprika
- sel, poivre
- 4 cuisses de poulet
- 15 cl de bouillon de volaille
- 15 cl de crème liquide
Préparation
1
Peler et hacher les gousses d'ail et l'oignon. Mélanger avec la moutarde, l'huile d'olive, le paprika, le sel et le poivre.
2
Badigeonner les cuisses de poulet avec cette préparation et laisser mariner pendant 1 heure au frais.
3
Déposer ensuite dans un plat allant au four. Verser le mélange bouillon de volaille et crème liquide.
4
Enfourner 1 heure à 180°C. Le poulet doit être bien tendre et bien doré. Déguster aussitôt !