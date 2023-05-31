Découvrez le sandwich aux oeufs durs, une recette idéale pour un pique-nique ou pour un déjeuner rapide !

Par Célia Papaïx
·Publié le 31/05/2023 à 12:00
Ce sandwich aux œufs durs et à la mayonnaise va ravir vos papilles ! Un en-cas très gourmand mais surtout facile et rapide à préparer.
Pour un déjeuner sur le pouce ou bien pour un pique-nique improvisé, voici le sandwich parfait aux œufs durs et à la mayonnaise ! C'est vraiment très simple à refaire chez vous et vous ne résisterez pas à son moelleux. Pour une version plus healthy, vous pourrez réaliser une mayonnaise sans huile en suivant cette recette. Variez les plaisirs en ajoutant votre touche personnelle à la place du persil : ciboulette, coriandre… Si vous voulez fondre de gourmandise, (re)découvrez le sandwich grillé au thon et au fromage fondu. Une recette express à croquer de toute urgence !
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !