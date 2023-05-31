Découvrez le sandwich aux oeufs durs, une recette idéale pour un pique-nique ou pour un déjeuner rapide !

Par Célia Papaïx ·

Sandwich aux oeufs durs

Ce sandwich aux œufs durs et à la mayonnaise va ravir vos papilles ! Un en-cas très gourmand mais surtout facile et rapide à préparer.

Pour un déjeuner sur le pouce ou bien pour un pique-nique improvisé, voici le sandwich parfait aux œufs durs et à la mayonnaise ! C'est vraiment très simple à refaire chez vous et vous ne résisterez pas à son moelleux. Pour une version plus healthy, vous pourrez réaliser une mayonnaise sans huile en suivant cette recette. Variez les plaisirs en ajoutant votre touche personnelle à la place du persil : ciboulette, coriandre… Si vous voulez fondre de gourmandise, (re)découvrez le sandwich grillé au thon et au fromage fondu. Une recette express à croquer de toute urgence !

Recette Sandwich aux oeufs durs

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 jaune d’œuf
  • 1 c. à soupe de moutarde
  • 1 c. à soupe de vinaigre blanc
  • 150 ml de huile de Tournesol
  • sel, poivre
  • 6 oeufs
  • 2 c. à soupe de persil ciselé
  • 8 tranches de pain de mie
  • 4 feuilles de laitue

Préparation

1
Commencer par préparer la mayonnaise : déposer le jaune d'oeuf dans un bol avec la moutarde et le vinaigre.
2
Mélanger avec un fouet et verser l'huile petit à petit, jusqu'à ce que le mélange devienne plus épais. Assaisonner à convenance de sel et de poivre et réserver au frais.
3
Plonger les oeufs dans un grand volume d'eau frémissante et laisser cuire 9 minutes. Plonger dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson et écaler délicatement les oeufs.
4
Couper les oeufs durs et les écraser grossièrement avec une fourchette. Ajouter la mayonnaise, le persil ciselé et bien mélanger. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire.
5
Déposer cette préparation sur 4 tranches de pain de mie, recouvrir d'une feuille de laitue puis d'une autre tranche de pain de mie.
6
Déguster les sandwichs aux oeufs durs aussitôt !
SandwichRapideFacilePique-niqueVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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