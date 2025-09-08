Comment faire un smoothie bowl aux fruits d'automne ? La recette rapide et saine

Transformez vos matins avec ce smoothie bowl poires cannelle, un petit-déjeuner sain, savoureux et surtout très photogénique ! Cette recette rapide de 5 minutes combine les saveurs automnales de la poire et de la cannelle dans un bol coloré et nutritif. Riche en fibres et vitamines, ce smoothie bowl est parfait pour commencer la journée en faisant le plein d'énergie. Découvrez comment préparer ce petit-déjeuner healthy qui cartonne sur les réseaux sociaux ! Et surtout n'oubliez pas : variez les plaisirs avec les toppings de votre choix. Fruits frais, fruits secs, graines, granola, purée d'amandes/noisettes... À vous de réaliser la meilleure composition et envoyez-nous vos créations !
Recette Smoothie bowl poires cannelle
Ingrédients
- 2 poires mûres
- 1 banane congelée
- 100 ml de lait d'amande
- 1 c. à café de cannelle
- 1 c. à soupe de flocons d'avoine
- 1 c. à café de miel
- toppings au choix (granola, amandes effilées, morceaux de poire, chocolat...)
Préparation
1
Éplucher et couper les poires en morceaux.
2
Dans un blender, mixer les poires avec la banane congelée, le lait d'amande, la cannelle et le miel jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse et épaisse.
3
Verser dans un bol. Disposer harmonieusement vos différents toppings et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Si vous souhaitez une texture plus épaisse, ajoutez quelques glaçons ou plus de banane congelée.