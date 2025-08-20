Le thé glacé aux fruits rouges et basilic, la boisson rafraîchissante maison healthy de l'été

Par Célia Papaïx ·

Thé glacé aux fruits rouges et basilic

Ce thé glacé aux fruits rouges et basilic transforme la pause hydratation en moment gourmand et sain ! L'association surprenante des fruits rouges acidulés et du basilic frais crée une boisson rafraîchissante aux notes complexes et aromatiques. Sans sucre ajouté et riche en antioxydants, cette alternative naturelle aux sodas industriels désaltère efficacement tout en apportant des vitamines et de la gourmandise. C'est LA boisson parfaite pour accompagner vos repas d'été ! Elle se sirote tout au long de la journée et elle est tellement simple à préparer. Vous n'en reviendrez pas ! Si vous aimez les thés glacés, on vous propose également une version plus traditionnelle à la pêche.

Recette Thé glacé aux fruits rouges et basilic

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 sachets de thé vert
  • OU
  • 3 c. à soupe de thé vert en vrac
  • 1 l de eau
  • 200 g de mélange de fruits rouges
  • 15 Feuilles de basilic
  • 2 c. à soupe de miel (optionnel)
  • 1 citron
  • glaçons
  • Pour le service :
  • rondelles de citron
  • eau gazeuse (optionnel)

Préparation

1
Porter l'eau à ébullition et verser sur les sachets de thé (ou sur le thé en vrac).
2
Laisser infuser 5 à 10 minutes et retirer les sachets (ou filtrer le thé en vrac).
3
Ajouter le miel et mélanger pour le dissoudre. Laisser complètement refroidir.
4
Écraser légèrement les fruits rouges pour libérer le jus. Verser dans le thé infusé ainsi que le basilic, le jus et le zeste du citron.
5
Mélanger et placer au frais pendant 2 heures pour que les saveurs infusent.
6
Servir avec des glaçons et des rondelles de citron. Allonger, pourquoi pas, avec de l'eau gazeuse pour une boisson pétillante.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
été Cocktail sans alcool Facile Rapide Pas chères
Plus de recettes
Cheesecake aux fruits rouges
Cheesecake aux fruits rouges
Crumble aux fruits rouges
Crumble aux fruits rouges
Mousse de fruits rouges
Mousse de fruits rouges
Panna cotta aux fruits rouges
Panna cotta aux fruits rouges
Pavlova fraises fruits rouges
Pavlova fraises fruits rouges
Panna cotta aux fruits rouges
Panna cotta aux fruits rouges
Thé glacé aux fruits rouges et basilic
Thé glacé aux fruits rouges et basilic
Salade de fruits rouges au jus de fruits de la passion
Salade de fruits rouges au jus de fruits de la passion
Thé glacé aux pêches
Thé glacé aux pêches
Thé glacé à la pêche
Thé glacé à la pêche