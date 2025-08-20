Le thé glacé aux fruits rouges et basilic, la boisson rafraîchissante maison healthy de l'été

Ce thé glacé aux fruits rouges et basilic transforme la pause hydratation en moment gourmand et sain ! L'association surprenante des fruits rouges acidulés et du basilic frais crée une boisson rafraîchissante aux notes complexes et aromatiques. Sans sucre ajouté et riche en antioxydants, cette alternative naturelle aux sodas industriels désaltère efficacement tout en apportant des vitamines et de la gourmandise. C'est LA boisson parfaite pour accompagner vos repas d'été ! Elle se sirote tout au long de la journée et elle est tellement simple à préparer. Vous n'en reviendrez pas ! Si vous aimez les thés glacés, on vous propose également une version plus traditionnelle à la pêche.
Recette Thé glacé aux fruits rouges et basilic
Ingrédients
- 6 sachets de thé vert
- OU
- 3 c. à soupe de thé vert en vrac
- 1 l de eau
- 200 g de mélange de fruits rouges
- 15 Feuilles de basilic
- 2 c. à soupe de miel (optionnel)
- 1 citron
- glaçons
- Pour le service :
- rondelles de citron
- eau gazeuse (optionnel)
Préparation
1
Porter l'eau à ébullition et verser sur les sachets de thé (ou sur le thé en vrac).
2
Laisser infuser 5 à 10 minutes et retirer les sachets (ou filtrer le thé en vrac).
3
Ajouter le miel et mélanger pour le dissoudre. Laisser complètement refroidir.
4
Écraser légèrement les fruits rouges pour libérer le jus. Verser dans le thé infusé ainsi que le basilic, le jus et le zeste du citron.
5
Mélanger et placer au frais pendant 2 heures pour que les saveurs infusent.
6
Servir avec des glaçons et des rondelles de citron. Allonger, pourquoi pas, avec de l'eau gazeuse pour une boisson pétillante.