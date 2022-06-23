Mettez du soleil dans votre assiette avec la très gourmande focaccia au pesto, jambon et mozzarella !

Moelleuse, riche en saveurs, estivale… La focaccia au pesto, jambon et mozzarella vous transportera directement en Italie !
Invitez l'Italie à table avec cette recette de focaccia au pesto, jambon et mozzarella ! On vous rassure tout de suite, ce n'est vraiment pas compliqué à faire chez vous et c'est tellement gourmand que vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. Mettez encore plus de soleil dans vos assiettes avec cette recette au citron et au romarin, il y a vraiment un air de vacances à chaque bouchée… Vous pourrez même ajouter quelques tomates cerises pour un côté plus frais et n'hésitez pas à préparer votre pesto vous-même, ça change tout. Osez aussi le pesto à l'ail des ours pour une dégustation plus originale !
Recette Focaccia au pesto, jambon et mozzarella
Ingrédients
- Pour la focaccia :
- 20 g de levure de boulanger
- 20 cl de eau tiède
- 300 g de farine
- 10 cl de huile d'olive
- 1 c. à café de sucre
- 1/4 c. à café de sel
- Pour la garniture :
- 3 c. à soupe de pesto
- 6 tranches de jambon cru
- 1 boule de mozzarella
- 1 poignée de roquette
- crème de balsamique
Préparation
1
Dissoudre la levure de boulanger dans l'eau chaude.
2
Dans la cuve d'un robot (ou dans un grand saladier), mélanger la moitié de la farine (150 g), 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le sucre, et la levure avec l'eau. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
3
Incorporer le reste de la farine puis le sel et continuer de pétrir pour que la boule de pâte soit bien homogène. Continuer avec les mains pour rendre la pâte "élastique".
4
Dans un moule de cuisson, verser la moitié de l'huile d'olive puis déposer la pâte en boule. Recouvrir avec un linge propre et laisser pousse 1 heure.
5
Étaler la pâte dans le moule, arroser d'huile d'olive et laisser pousser de nouveau 30 minutes. Appuyez avec les doigts pour former des alvéoles, arroser encore une fois d'huile d'olive et laisser pousser une dernière fois 30 minutes.
6
Enfourner 15 minutes à 220°C avec un verre d'eau à côté pour créer de l'humidité et que la focaccia ne sèche pas trop. Laisser refroidir sur une grille.
7
Étaler le pesto par dessus la focaccia, parsemer de roquette, de tranches de jambon cru, de mozzarella et arroser de crème de balsamique. Couper en petites parts avant de servir !
L'astuce du chef
Remplacer la mozzarella par une burrata ultra-crémeuse !