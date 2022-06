Mettez du soleil dans votre assiette avec la très gourmande focaccia au pesto, jambon et mozzarella !

Moelleuse, riche en saveurs, estivale… La focaccia au pesto, jambon et mozzarella vous transportera directement en Italie !

Invitez l'Italie à table avec cette recette de focaccia au pesto, jambon et mozzarella ! On vous rassure tout de suite, ce n'est vraiment pas compliqué à faire chez vous et c'est tellement gourmand que vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. Mettez encore plus de soleil dans vos assiettes avec cette recette au citron et au romarin, il y a vraiment un air de vacances à chaque bouchée… Vous pourrez même ajouter quelques tomates cerises pour un côté plus frais et n'hésitez pas à préparer votre pesto vous-même, ça change tout. Osez aussi le pesto à l'ail des ours pour une dégustation plus originale !