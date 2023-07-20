Régalez-vous avec les gaufres de patates douces ! Une recette saine, gourmande et facile à réaliser

Par Célia Papaïx ·

Gaufres de patates douces

À vous de jouer pour préparer ces délicieuses gaufres de patates douces ! Une recette healthy à croquer de toute urgence.

Avec son faible indice glycémique, la patate douce est un aliment que l'on peut consommer sans modération ! Sa petite saveur légèrement sucrée fait saliver nos papilles dans de nombreuses recettes : façon avocado toast, rôties au four, en gâteau, en pizza… Bref, la patate douce se décline à l'infini pour notre plus grand bonheur ! On vous propose ces petites gaufres saines et gourmandes, à accommoder selon vos goûts. On peut ajouter des épinards frais, du saumon fumé, une sauce au yaourt, etc. Faites-vous plaisir ! C'est parfait pour un brunch ou un déjeuner rapide et healthy.

Recette Gaufres de patates douces

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de patate douce
  • 125 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 2 oeufs
  • 50 ml de lait
  • 1 c. à soupe de persil haché
  • sel, poivre

Préparation

1
Éplucher et tailler les patates douces en cubes. Les faire cuire dans l'eau pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres.
2
Égoutter, réduire en purée et laisser refroidir complètement.
3
Mélanger la farine, la levure, les jaunes d'oeufs, le lait et le persil haché. Ajouter la purée de patates douces refroidie, assaisonner de sel et poivre et bien remuer.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige et les incorporer délicatement dans la préparation précédente. Laisser reposer 30 minutes.
5
Beurrer un gaufrier et faire cuire les gaufres de patates douces quelques minutes. Répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
6
Accompagner les gaufres selon vos envies !
GaufreBrunchMinceurHealthyFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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