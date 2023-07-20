Régalez-vous avec les gaufres de patates douces ! Une recette saine, gourmande et facile à réaliser

À vous de jouer pour préparer ces délicieuses gaufres de patates douces ! Une recette healthy à croquer de toute urgence.
Avec son faible indice glycémique, la patate douce est un aliment que l'on peut consommer sans modération ! Sa petite saveur légèrement sucrée fait saliver nos papilles dans de nombreuses recettes : façon avocado toast, rôties au four, en gâteau, en pizza… Bref, la patate douce se décline à l'infini pour notre plus grand bonheur ! On vous propose ces petites gaufres saines et gourmandes, à accommoder selon vos goûts. On peut ajouter des épinards frais, du saumon fumé, une sauce au yaourt, etc. Faites-vous plaisir ! C'est parfait pour un brunch ou un déjeuner rapide et healthy.
Recette Gaufres de patates douces
Ingrédients
- 400 g de patate douce
- 125 g de farine
- 1 sachet de levure
- 2 oeufs
- 50 ml de lait
- 1 c. à soupe de persil haché
- sel, poivre
Préparation
1
Éplucher et tailler les patates douces en cubes. Les faire cuire dans l'eau pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres.
2
Égoutter, réduire en purée et laisser refroidir complètement.
3
Mélanger la farine, la levure, les jaunes d'oeufs, le lait et le persil haché. Ajouter la purée de patates douces refroidie, assaisonner de sel et poivre et bien remuer.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige et les incorporer délicatement dans la préparation précédente. Laisser reposer 30 minutes.
5
Beurrer un gaufrier et faire cuire les gaufres de patates douces quelques minutes. Répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
6
Accompagner les gaufres selon vos envies !