Ces tomates à la provençale annoncent un été ultra-gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Tomates à la provençale

Voyez la vie en rouge et en gourmandise avec les tomates à la provençale ! Tellement faciles à préparer, vous ne vous en passerez plus cet été.

Elles vont vous faire rougir de plaisir ! Les tomates à la provençale sont un incontournable de l'été. Rapide et simple à réaliser, ce plat estival est riche en saveurs et vous pourrez vous amuser avec les aromates de votre choix en ajoutant du thym, du romarin ou des herbes de Provence. Tout comme les tomates farcies, c'est sans aucun doute la recette à faire cet été chez vous afin de vous régaler ! Osez le clafoutis aux tomates cerises, parmesan et basilic pour un grand moment de gourmandise à table. Sinon, fondez pour la douceur de la tarte aux tomates, chèvre et miel. C'est un pur délice pour les papilles.

Recette Tomates à la provençale

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 bouquet de persil
  • 4 gousses d'ail
  • 8 tomates de taille moyenne
  • 5 c. à soupe de huile d'olive
  • 6 c. à soupe de chapelure
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver, bien sécher et ciseler finement le persil. Éplucher et hacher les gousses d'ail.
2
Laver, retirer le pédoncule des tomates et les couper en deux. Les faire revenir 5 minutes sur chaque face dans une poêle avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
3
Dans un plat allant au four, verser le reste d'huile d'olive. Déposer les tomates, côté peau vers le fond. Arroser du jus de cuisson, saler et poivrer.
4
Mélanger la chapelure, l'ail haché et le persil ciselé puis parsemer cette préparation sur les tomates. Enfourner 10 minutes à 180°C.
Facile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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