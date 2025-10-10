Recette de cheesecake aux spéculoos sans cuisson (facile et rapide)

Le cheesecake spéculoos sans cuisson est le dessert parfait pour impressionner sans stress ! Cette recette no-bake ultra-simple ne nécessite aucune cuisson au four : le cheesecake prend au frigo grâce à la gélatine. La base croustillante aux spéculoos écrasés, la crème onctueuse au cream cheese et le nappage gourmand créent un dessert irrésistible aux saveurs réconfortantes. Idéal pour les débutants en pâtisserie ou pour les cuisines sans four, ce cheesecake se prépare en moins de 20 minutes et peut même être fait la veille. Économique et spectaculaire, il deviendra rapidement votre dessert fétiche pour les repas entre amis.
Recette Cheesecake spéculoos sans cuisson
Ingrédients
- Pour la base :
- 300 g de spéculoos
- 100 g de beurre fondu
- Pour la crème :
- 500 g de cream cheese
- 200 g de crème liquide entière
- 100 g de sucre glace
- 200 g de pâte à tartiner spéculoos
- 6 g de gélatine en feuilles
- 1 c. à café de extrait de vanille
- Pour la décoration :
- 100 g de pâte à tartiner spéculoos
- spéculoos émiettés
Préparation
1
Mixer les biscuits spéculoos jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. Mélanger avec le beurre fondu puis tasser au fond d'un moule à manqué de 20 cm recouvert de papier cuisson. Réserver au frais.
2
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes.
3
Battre le cream cheese avec le sucre glace et la vanille jusqu'à obtenir une crème lisse.
4
Faire fondre les 200 g de pâte à tartiner spéculoos pendant quelques secondes au micro-ondes puis l'ajouter au mélange de cream cheese.
5
Essorer les feuilles de gélatine et les faire fondre avec deux cuillères à soupe d'eau chaude. Verser dans le cream cheese et bien fouetter le tout.
6
Monter la crème liquide en chantilly ferme. L'incorporer délicatement à la crème en mélangeant avec une spatule.
7
Verser la crème sur la base biscuitée. Lisser le dessus et réfrigérer pendant au moins 4 heures (idéalement toute une nuit).
8
Avant de servir, faire fondre les 100 g de pâte à tartiner spéculoos pour l'étaler facilement sur le cheesecake. Saupoudrer de miettes de spéculoos.