Goûtez le gâteau moelleux aux fraises, un dessert estival plein de gourmandise et très simple à réaliser

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux aux fraises

Cet été, faites plaisir à vos papilles à l'heure du goûter (ou du dessert) avec ce tendre gâteau aux fraises ! Une douceur fruitée qui fera rougir tous les gourmands.

Préparez un merveilleux gâteau moelleux aux fraises pour le goûter ! Avec la touche de douceur de la vanille et le zeste du citron pour contrebalancer le côté sucré des fruits, ce gâteau est une bombe de gourmandise. En plus, il est super simple à réaliser à la maison. Toutes les papilles seront séduites par ces saveurs estivales. Vous pouvez le servir avec une glace à la fraise faite maison pour encore plus de fraîcheur. Et on vous recommande d'accompagner ce gâteau moelleux aux fraises avec une limonade aux fraises. Vous allez rougir de plaisir avec toutes ces fraises !

Recette Gâteau moelleux aux fraises

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de fraises
  • 3 oeufs
  • 120 g de sucre
  • 60 g de beurre fondu
  • 200 g de farine
  • 1 pincée de sel
  • 1 sachet de levure
  • 200 g de crème liquide
  • 1 gousse de vanille
  • 1 citron jaune
  • sucre glace

Préparation

1
Laver les fraises, les équeuter et les tailler en deux (ou en quatre selon leur taille).
2
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le beurre fondu, la farine, la levure, le sel, la crème liquide, les grains de la gousse de vanille et le zeste du citron.
3
Mélanger afin d'obtenir une pâte lisse et homogène. Incorporer les fraises et mélanger délicatement pour ne pas trop les écraser.
4
Verser dans une moule chemisé de papier cuisson et enfourner 40 minutes à 190°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser le gâteau refroidir avant de le démouler et saupoudrer de sucre glace avant de servir.
GâteauFruitsétéFacileGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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