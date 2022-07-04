Vive les pasta avec les succulentes tagliolini au saumon

La cuisine italienne est marquée par les pâtes fraîches. Cette recette italienne à base de tagliolini ne déroge pas à la règle. Découvrez les tagliolini au saumon, l'une des meilleures recettes de pâtes italiennes.
Très simple et rapide, cette recette italienne ne peut que satisfaire vos papilles. Des pâtes fraîches, du saumon assaisonné au citron, de la crème et un brin d'herbes aromatiques, tous les ingrédients sont réunis pour vous régaler.
Les tagliolini sont des pâtes fraîches italiennes longues, comme les tagliatelles ou les spaghetti. Comme toutes les pâtes fraîches longues, elles se marient très bien avec les plats en sauce, du pesto par exemple.
Difficile de ne pas aimer les spécialités italiennes. Toujours très gourmande et pleine de saveurs ensoleillées, la cuisine italienne est appréciée par tous. On connaît tous les tagliatelles à la carbonara et les spaghetti à la bolognaise, mais on connaît moins les tagliolini au saumon.
Recette Tagliolini au saumon
Ingrédients
- 400 g de pâtes fraiches tagliolini
- 4 tranches de saumon fumé
- 25 cl de crème liquide (ou du mascarpone)
- 1 morceau de parmesan
- Quelques brins d'aneth
- Quelques brins de ciboulette
- jus de citron
- sel, poivre
Préparation
1
Commencez la recette des tagliolini au saumon en mettant une casserole d'eau salée à bouillir.
2
Coupez les tranches de saumon en fines lamelles. Arrosez le saumon d'un peu de jus de citron. Réservez le saumon.
3
Préparez la crème pour accompagner les pâtes. Dans une casserole, versez la crème liquide. Faites chauffer à feu moyen.
4
Lavez et ciselez l'aneth et la ciboulette. Assaisonnez la crème avec l'aneth et la ciboulette.
5
Ajoutez le saumon fumé à la crème. Mélangez doucement. Rectifiez l'assaisonnement en herbes aromatiques, en sel et en poivre si vous l'estimez trop juste.
6
Une fois que l'eau boue, plongez les tagliolini dans l'eau salée. Cuire selon la cuisson indiquée sur le paquet de pâtes fraiches (en général c'est une cuisson très rapide).
7
Une fois les pâtes cuites, ajoutez-les à la préparation crème et saumon. Mélangez tous les produits ensemble. La sauce doit enlacer les tagliolini.
8
Comme tout bon Italien qui se respecte, râpez un morceau de parmesan sur ces tagliolini au saumon. Régalez-vous !
L'astuce du chef
Une variante existe avec du mascarpone à la place de la crème liquide. Attention, le mascarpone est un produit plus gras que la crème fraîche. Vous pouvez aussi fabriquer vos pâtes fraîches maison. Pour cela, il vous faudra de la farine, des oeufs et de l'eau.