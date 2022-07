Vive les pasta avec les succulentes tagliolini au saumon

La cuisine italienne est marquée par les pâtes fraîches. Cette recette italienne à base de tagliolini ne déroge pas à la règle. Découvrez les tagliolini au saumon, l'une des meilleures recettes de pâtes italiennes.

Très simple et rapide, cette recette italienne ne peut que satisfaire vos papilles. Des pâtes fraîches, du saumon assaisonné au citron, de la crème et un brin d'herbes aromatiques, tous les ingrédients sont réunis pour vous régaler.

Les tagliolini sont des pâtes fraîches italiennes longues, comme les tagliatelles ou les spaghetti. Comme toutes les pâtes fraîches longues, elles se marient très bien avec les plats en sauce, du pesto par exemple.

Difficile de ne pas aimer les spécialités italiennes. Toujours très gourmande et pleine de saveurs ensoleillées, la cuisine italienne est appréciée par tous. On connaît tous les tagliatelles à la carbonara et les spaghetti à la bolognaise, mais on connaît moins les tagliolini au saumon.